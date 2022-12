Antonino Spinalbese, dopo due notti di fuoco con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, ha messo la parola “fine” alla sua frequentazione e ne ha parlato con tutti i concorrenti della Casa tranne che con la diretta interessata.

Oriana “sgama” Antonino e lo fa “nero” al GF Vip

Chiacchierando con Alberto De Pisis, Antonino l’ha nuovamente sparata grossa: “Delle volte io ho detto ad Oriana non mi piace neanche il fatto che lei possa essere così avvinghiata a me senza conoscermi”.

Alberto ha immediatamente “demolito” il vippone:

Però tu senza conoscerla ti sei preso la briga di andarci a dormire insieme…

Spinalbese ha svelato all’amico di essersi accorto di aver fatto un errore con Oriana ed è tornato sulla questione della figlia ribadendo che non apprezza la superficialità della venezuelana: “E’ bella solo fuori, per me finisce qui”.

Oriana ha finalmente avuto modo di confrontarsi con Antonino arrabbiandosi molto:

Ti dico una cosa, se una persona ogni secondo che parla con me si alza come fai tu, facendo ciò che ti pare tranne che sentirmi, è difficile fare un discorso profondo e lo fai sempre. Tu prima hai detto di essere rimasto deluso da me. Non era solo estetica ma io non sono innamorata di te… mi piaci, certo. Ma non piango per i sentimenti che ho.

