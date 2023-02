Dopo l’ultima puntata del GF Vip non sono mancate le lamentele dentro e fuori la Casa rispetto al modo in cui gli autori starebbero affrontando le dinamiche del gioco. Tra coloro che si sono scagliati contro la produzione, ci sono stati i parenti di Tavassi: dalla mamma alla sorella Guendalina, passando per il compagno di quest’ultima, non sono mancate critiche sulla scelta di dare spazio alle liti.

Onestini e Oriana contro il gioco del GF Vip

A pensarla più o meno come la famiglia Tavassi, però, è stato anche Luca Onestini, che nelle passate ore, tra una partita di biliardo e l’altra si è ritrovato a conversare con Oriana proprio sul gioco che starebbero facendo gli autori del GF Vip:

Forse è che è diventato tutto una fagiolata… Bisogna sparare a zero sempre su tutti. Tenere più o meno tutti in equilibrio, bastonare più o meno a caso ed aiutare chi è in difficoltà, e gli altri vanno massacrati.

Secondo Oriana ci sarebbe chi ha sbagliato facendo ricredere con i loro atteggiamenti il pubblico da casa, “quindi ora hanno bisogno dell’aiuto dallo studio”, ha commentato.

Luca ha quindi aggiunto:

E poi c’è gente che proprio non lo guarda e basta. Quindi vedono solo due pezzettini e commenta. Tipo anche Raffa che dice ‘mi fa piacere che vi siete riavvicinati oggi in puntata’, io e Ivana… si vede che non lo guarda! Anche quello, ci sta che uno faccia altre cose e non lo guarda…

Vedremo se sarà direttamente Signorini, o magari la Bruganelli, a replicare ai due Vipponi.