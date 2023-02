In queste ore sta girando sui social un video con protagonista Nikita Pelizon che parla del Covid durante il suo drammatico momento di picco. Di contro, gli estimatori della modella, hanno tirato in ballo un accadimento con protagonista Oriana Marzoli.

Oriana e Nikita prima del GF Vip: video sul Covid e polemiche

Secondo la stampa iberica, l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe partecipato ad una una festa illegale senza rispettare le norme antiCovid del tempo.

Il video, diffuso sui social network, corrisponde a una festa tenutasi la notte del 9 dicembre 2020 nella discoteca Fortuny di Madrid, dove si può vedere Oriana ballare e cantare senza mascherina e senza mantenere la distanza di sicurezza.

Oriana aveva spiegato che si vedevano perfettamente i pannelli che separavano ogni tavolo, in cui ci potevano essere solo sei persone:

Il mio tavolo era di sei, guardate bene. Non è una misura che ho deciso io, è stata stabilita dal governo. Io rispetto sempre le regole.

Queste le parole di Oriana dopo gli attacchi ricevuti per questo suo gesto sconsiderato.

Tuttavia, poco dopo, ho scelto di cancellare il post mentre sui social condividevano il video incriminato chiedendo pure l’intervento della polizia.

Da una parte c’è Nikita che, in modo sicuramente superficiale e poco informato, diffonde dei messaggi sul Covid che potrebbero essere fraintesi e dall’altra Oriana partecipa ad un party illegale senza mascherina non rispettando le misure di distanziamento in piena pandemia: quale è il comportamento più grave secondo voi?

Fateci sapere!

Ecco i due VIDEO.