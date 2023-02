Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Luca Onestini si è rifugiato nel cortiletto con i suoi amici Spartani per commentare la puntata e sparlare di Nikita Pelizon tirando in ballo i suoi problemi con la memoria.

Onestini sparla di Nikita dopo la diretta: “Contro il regolamento!”

“Vi è sfuggita un’altra cosa… Martina ha detto che ci sono tutti i video ma non ci sono. Si millantano conoscenze e saperi che a noi sono occulti. Lei ha accusato Oriana ti togliersi il microfono per dire le cose. Ma se lo toglie come fanno ad esserci i video?”, continua Onestini confrontandosi con Oriana, Giaele e Tavassi.

Luca ha continuato menzionando Nikita che prende appunti:

Queste sono cose chiare e mi sembra palese. Ciò che non mi torna è che rompono i coglion* a Oriana per il microfono ma fanno vedere che sono loro… lei che va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua… tirano fuori delle frasi in spagnolo, io questa cosa qua non la capisco onestamente. Cosa vuol dire che non hai memoria? Il problema è suo, io non ho mai visto una cosa del genere. E’ contro il regolamento ma se non lo dice nessuno… è una roba che coprono.

Anche Giaele non crede alle parole di Nikita:

Lei si scrive le cose perché non ha memoria ma anche Antonella ha cominciato a scriverle sotto consiglio di Nikita quindi cosa vuol dire che anche Antonella non ha memoria?

Ed Oriana ha aggiunto:

E’ ovvio che sta mentendo. Ma come fa a dire che non ha memoria se quando deve nominarmi tira fuori la lista infinita? Non ha memoria ma la memoria per mentire ce l’ha!

Luca Onestini sostiene che questa cosa sia contro il regolamento, ed ha ragione. Tuttavia, visto che è un’azione che Nikita compie alla luce del sole, ripresa dalle telecamere e commentata pure in diretta, non gli sorge il dubbio, proprio per questo motivo, che la Pelizon lo faccia per i problemi di memoria?