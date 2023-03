Oriana Marzoli, papabile vincitrice del Grande Fratello Vip, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha alimentato il gossip nei suoi confronti tra presunte denunce e una ipotetica espulsione in Cile dopo un reality show.

Dopo soffiate, indiscrezioni, chiacchiere e polemiche, le superstar di Twitter hanno beccato un video particolarmente indicativo dove Oriana Marzoli svelava l’accaduto smentendo sia la presunta espulsione dal Cile che le ipotetiche 76 denunce a suo carico:

Ragazzi, non sono una terrorista e non lo sono stata. Non ho ucciso nessuno, voi davvero… in che fottut* mondo vivete per fare una domanda del genere così assurda e ridicola.

In un paese a qualcuno puoi piacere, non piacere… ma qualunque cosa sia: non ti lasceranno entrare? Vedete… per favore, cioè per favore un po’ di cervello, fancul* quello che vi dico, per favore… dai andiamo.

Utilizzate il cervello che non può essere solo per passare la giornata… cioè, questo ce l’abbiamo per qualcosa, andiamo a dargli l’uso che merita, davvero. Per favore un po’ di logica accidenti.

Se avessi ucciso qualcuno… beh, capirei che non potrei entrare, se avessi piazzato una bomba nel paese beh, capirei se non mi facessero entrare. Ma per una lotta in un reality… è un po’ ridicolo. A proposito… non ho mai ricevuto denunce, nessuna diffida…