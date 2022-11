Sonia Bruganelli dopo aver punzecchiato (senza una ragione) la brava Giulia Salemi, non è stata clemente nemmeno con Oriana Marzoli, commentando duramente lo scontro con Antonino Spinalbese avvenuto durante la diretta del Grande Fratello Vip.

“Ma vaffancul*”, Oriana “ribalta” Sonia Bruganelli al GF Vip

“Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”, colpisce Sonia Bruganelli.

“Come donna non vali niente, non ti voglio neanche sentire”, ha risposto in lacrime Oriana. “Se solo potessi pensare ti sentiresti male amore”, ha rincarato l’opinionista del GF Vip.

Nel corso della pubblicità, Oriana, alzandosi per sbollire la rabbia, ha attaccato la moglie di Bonolis mandandola a quel paese: “Ma vaffancul*, non ci sto! Dicono che sono esagerata e faccio finta… ma io non ho fatto niente per il gioco, sono tutte stupidaggini”.

Personalmente, non ho apprezzato affatto l’intervento di Sonia (e Oriana non è di certo la mia concorrente preferita) ma sentire la Marzoli dire che non fa nulla per gioco quando “campa” da anni solo di reality…