Alfonso Signorini oltre ad essere il conduttore del Grande Fratello Vip è anche il direttore di Chi Magazine e ogni settimana risponde alle lettere dei lettori. Oggi, molte missive parlavano di Oriana Marzoli, la concorrente più divisiva di questa edizione.

Oriana Marzoli, la previsione di Signorini al GF Vip

Oriana è amatissima dal mondo dei social per il suo modo spregiudicato e strafottente di vivere le dinamiche. Senza regole e in barba ai rimproveri, come se stesse vivendo senza le telecamere puntate addosso. Atteggiamento apprezzato da molti è criticato da altri.

La Marzoli ci regala tante risate ma fa fatica a scavare nel profondo. Superficiale ed effimera? Può darsi, ma ci vuole del talento anche in questo e la Reina dei reality sa bene come funziona (la sua carriera è incentrata su questi show tra Spagna, Cile e Italia).

Signorini, rispondendo alle numerose lettere degli estimatori della sua rivista, ha fatto una previsione su Oriana:

Cari lettori, come vedete Oriana continua a dividere il pubblico affezionato del GF Vip. Credo che nel bene e nel male potrebbe arrivare in finale…

Secondo voi la Marzoli potrebbe vincere il Grande Fratello Vip? Fateci sapere la vostra opinione!