Oriana Marzoli continua ad avere atteggiamenti ostili nei confronti di Antonino Spinalbese (ma senza farsi vedere dal diretto interessato). Dopo aver simulato dei conati di vomito nella sauna del Grande Fratello Vip, alcune ore fa la Reina del twitter ci è cascata di nuovo.

Oriana ha strappato la foto di Antonino sputandoci sopra e calpestandola simulando, ancora una volta, un conato di vomito. Il web chiede a gran voce dei provvedimenti e gli account che la sostengono restano in silenzio o condividono fancam con Daniele esaltando la loro ritrovata passione.

Personalmente la Marzoli mi sta simpatica (anche se ha perso notevoli punti) ma non capisco per quale motivo a lei sia tutto concesso.

Oriana strappa la foto di Antonino.. ci sputa sopra per poi calpestarla e fare il verso del vomito

ELENOIRE È STATA MANDATA AL TELEVOTO PER LA STESSA COSA ! PRETENDO LO STESSO PER LEI ! #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic #fiorde pic.twitter.com/ZQ2KInYBWI

— Soqquadro (@gicarestik2) February 12, 2023