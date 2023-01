Oriana Marzoli si è presa un’altra cotta. Dopo la “rottura” con Antonino Spinalbese, dentro la Casa del Grande Fratello Vip si sente nuovamente odore di “drama”. La venezuelana ha deciso di dichiararsi a Luca Onestini, suo inseparabile amico speciale.

Oriana si dichiara a Onestini ma spunta un video che la sbugiarda

Oriana sembrava essere interessata pure a Daniele, tanto che sul web è nata la ship dopo l’allontanamento da Antonino. Tuttavia, pare che la Marzoli, per la seconda volta, abbia deciso di intraprendere la strada più semplice gettandosi tra le braccia di Onestini.

Stanotte glielo ha confessato con una metafora sul divano:

Oriana dice che gli sono interessati solo 2 “divani” ovvero Antonino e Onestini (del secondo se ne è resa conto dopo conoscendolo) … ma come appena entrata la Murgia non le interessava il divano di Daniele? RIDICOLA😂 #divano #gfvip #denzzzers #nikiters #delizon #gintonic pic.twitter.com/GonZpYspe6 — Denzzzers Fanclub (@Marialuna9990) January 6, 2023



Oriana ha anche confidato di essersi avvicinata a Daniele solamente per fare ingelosire Onestini.

Tuttavia, c’è un video in rete della Marzoli che confidandosi con la Murgia alcuni giorni fa, confermava il suo interesse per Dal Moro:

Se si avvicinasse mi lascerei andare. Mi è sempre piaciuto, dall’inizio…

Ti sputtano all’infinito Oriana era proprio scomodo il divano…? E ricordo che Onestini era già dentro in quella casa…! Mi sembra che il divano scomodo qua era Onestini non Daniele..! Un basito Oriana..😘 #oriele #orianitas #gfvip #Denzzzers pic.twitter.com/QMMRjghsue — daniele (@Ste7771000) January 6, 2023

Volete conoscere il mio punto di vista? Ad Oriana è sempre piaciuto Daniele ma, essendo un ragazzo complesso e profondo, ha deciso di intraprendere la strada più semplice prima con Antonino e adesso con Onestini.

Speriamo solo che Onestini la smetta di tirarle i capelli come ha già fatto con Nikita (e come faceva con la sua ex Cristina Porta): questo ragazzo è entrato nel loop di un copione già scritto…