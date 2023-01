Daniele Dal Moro al GF Vip continua a regalare piccoli pezzi della sua storia complicata fatta di tanti granelli di dolore che lo hanno portato ad essere un’anima estremamente fragile e complicata ma al tempo stesso sensibilissima. Nelle passate ore molti utenti hanno empatizzato con lui nel sentirlo raccontare un altro frammento di vita vissuta.

Già in passato Daniele aveva raccontato spesso dei suoi problemi, prima a causa della droga, poi a seguito di vari ricoveri. Una vita intensa, la sua, di cui il Vippone ha deciso di raccontare solo una parte.

Ieri sera però, Daniele si è aperto nuovamente ed ha tirato fuori un altro aspetto delicato della sua complessa esistenza. Un racconto intenso, riportato dai colleghi di Biccy.it, e che fa comprendere fino in fondo la sensibilità dell’ex tronista:

Ho dormito per più di due settimane sotto un porticato e all’aperto con un senzatetto. Quando stavo male prendevo e andavo via di casa e uscivo. E per due settimane ho dormito per strada.