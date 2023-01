“Ridicola, mi ha rotto il caz*o!”, scenata di Oriana per Onestini: Giaele non la prende bene

Scontro inedito, nella Casa del GF Vip, tra Oriana e Giaele per Luca Onestini. Le due Vippone si sono ritrovate a discutere per via di una giacca. Nel dettaglio, la venezuelana avrebbe fatto una scenata di gelosia a Giaele solo perché aveva addosso la giacca di Onestini.

Oriana fa una scenata a Giaele per Onestini: cosa è successo

La De Donà ci sarebbe rimasta male e ne avrebbe successivamente parlato proprio con Onestini, confidandogli l’accaduto:

Adesso ero sul van con addosso la giacca e continua… ad un certo punto mi sono pure incazz*ta e le ho detto ‘scusa ma sei seria? Ho la giacca di Luca e ti crei problemi? Sono una tua amica!’.

Secondo Luca la Vippona avrebbe scherzato, ma Giaele ha riferito di essere pienamente convinta che fosse seria:

Poi ha iniziato con la maglia, era come se lei non volesse che tenessi la tua maglia! Lei si è alzata ed è venuta da te! Ad un certo punto le ho detto ‘Oriana sei pesante, basta! Mi stai rompendo il caz*o’. Se abbiamo discusso? No, mi ha fatto girare le pall* sta cosa perchè l’ho trovata ridicola.

A detta di Giaele, la sfuriata della venezuelana per lo stesso motivo sarebbe già accaduta in passato per il medesimo motivo: “Manco Antonella mi rompe le pall* per le cose di Edoardo!”. Onestini, da parte sua, è rimasto interdetto dall’atteggiamento della Marzoli: “A volte si incazz* e non capisco se è seria o fa davvero”.

Alla fine però le due Vippone si sono confrontate proprio con l’intercessione di Onestini arrivando ad un chiarimento. La venezuelana ha negato fermamente di essersi arrabbiata:

Io arrabbiata? Ma no, zero! Stavo scherzando!

Una scusa che tuttavia avrebbe poco convinto Giaele ma che si è conclusa con un loro abbraccio, almeno fino alla prossima sfuriata!