Francesco Oppini dopo il Grande Fratello Vip era tornato in pista con Mediaset (ma solamente in chiave streaming) portando in scena il format dal titolo “Panchinari”, progetto web condotto insieme alla YouTuber tech Fjona Cakalli.

L’appuntamento con “Panchinari” era segnato per tutti i mercoledì di Champions live alle 20:45 su Mediaset Infinity. Oppini, proprio oggi, tramite il suo account di Instagram ha precisato che il format si è concluso dopo due puntate:

Il progetto termina qua, almeno per il momento. Lasciamo all’editore la scelta libera di poter capire se il programma potrà essere ripresentato sotto altra forma più avanti oppure no. Nel frattempo ringraziamo la rete Mediaset Infinity per averci dato questa opportunità, di condurre e di divertirci, di stare in onda con voi per due puntate.

Come tutti i progetti nuovi, le cose vanno riviste per capire sotto che forma poterli ripresentare più avanti. Vi ringraziamo per il supporto che ci avete dato e vi aspetto per tante altre cose carine su 7 Gold, Mediaset, etc, etc…