Il Grande Fratello Vip debutta in Albania: la conduttrice parla di Signorini

Arbana Osmani condurrà il Grande Fratello Vip in Albania. Questa volta la conduttrice si cimenta anche nel ruolo di autrice del reality show, così come svela intervistata da Blogo e parla pure dell’edizione italiana e Alfonso Signorini.

Come lui, sono giornalista. Alla conduzione del Grande Fratello Vip cerco di mantenere equilibrio e di non schierarmi dalla parte di un concorrente o di un altro. Lascio che siano pubblico e opinionisti ad esprimersi su di loro.

Alfonso Signorini l’ho incontrato qualche settimana fa, a Roma, dove ho incontrato i produttori e lo staff del programma; è stato molto carino con me, è stato un gentiluomo. Lui è bravissimo, non è un conduttore classico alla Pippo Baudo. Ma la tv cambia, bisogna sapersi reinventare. Da opinionista a conduttore e autore, Alfonso ha fatto un bel passo avanti. Il Gf Vip è perfetto per lui.

Se mi sento l’Alfonso Signorini dell’Albania? Mmm. No, non è esatto (ride, Ndr). Mi sento più una Marcuzzi o una De Filippi, se proprio si vuole fare un paragone. Ho condotto per cinque anni C’è posta per te, ho condotto per molti anni Grande Fratello Vip.

Di Alessia mi piacciono la leggerezza e il modo di condurre in maniera naturale. Di Maria mi piace il fatto che non porti l’attenzione su di sé, ma sul programma. Anche io faccio lo stesso.