Opinionisti Isola dei Famosi: chi sono? Al termine del Grande Fratello Vip ripartirà la nuova edizione del reality show in diretta dall’Honduras. Alla conduzione ritroveremo ancora Ilary Blasi mentre le presenze fisse in studio verranno rinnovate per metà.

Opinionisti Isola dei Famosi 2023, ci sono i nomi ufficiali

Ad anticipare la news ci pensa TVBlog svelando che Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino mentre Vladimir Luxuria (perfetta per questo ruolo) resterà in studio anche quest’anno:

Nuovo opinionista dell’Isola dei famosi 2023 sarà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a parte e nel meno fortunato Big Show. Enrico Papi dunque prenderà il posto di Nicola Savino come opinionista della prossima edizione dell’ Isola dei famosi, al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria.

Per quanto riguarda l’inviato, si parla di Paolo Ciavarro al posto di Alvin anche se era venuto fuori pure il nome di Can Yaman.

Possibili Concorrenti

Ecco i nomi che potrebbero sbarcare all’Isola:

Gian Maria Sainato (influencer) Marco Mazzoli e Paolo Noise (Zoo di 105) Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi Samantha De Grenet e il figlio Brando Luigi Mastrangelo e il figlio Samuele Dayane Mello e Alessia Macari Pamela Prati e Marco Bellavia Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina) Veronica Cozzani (mamma di Belen Rodriguez)