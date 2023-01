Antonella Fiordelisi ha lasciato Edoardo Donnamaria. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, la coppia ha deciso (ancora una volta) di mettere un punto alla relazione più tossica (bisogna dirlo) del reality show.

Io voglio tu sappia che io ti amo e non penso di aver mai amato così una persona perché altrimenti non sarei stato così male. Devo crescere ma anche tu devi crescere tanto ancora e se pensi che io abbia contribuito a farti crescere da quando stai qua e magari penserai che potrò farlo ancora, però non alle tue condizioni… se tu riesci a capire quello di cui parlo e riesci a condividerlo oppure a pensare che comunque sono 4 mesi che stiamo appiccicati…

Edoardo Donnamaria si è sbottonato ancora:

Non si può cancellare tutto così… Sto parlando con una che mentre parlo con lei parla alle telecamere. Non ti voglio baciare, non rompere! Non dire mai più che ho provato a baciarti quando non è vero.

Io ho detto che tu hai degli atteggiamenti che fuori di qua non avresti, non penso che tu sia finta in assoluto. Io credo che hai avuto degli atteggiamenti che sono stati condizionati dal posto in cui ti trovi. Prenditi tutto il tempo che ti serve, non dirmelo adesso che non vuoi più stare con me… quando sto lontano da te sto a pezzi.

Hai una quantità di difetti che non ho mai visto, ma anche una quantità di cose belle che non ho mai visto in una persona. Una cosa così non può finire, ci sono troppe cose che dobbiamo ancora fare insieme.

Antonella Fiordelisi è stata irremovibile:

Con tutto che mi sento innamorata di te, io ho visto delle mancanze di rispetto che non riesco a farmi stare bene. Anche oggi in puntata, hai sottolineato una cosa per mettermi in cattiva luce con il gruppetto che ti applaudiva.

Visto che io sono venuta qua in primis per pensare a me, da questo momento in poi io sono sola come te, da questo momento non stiamo più insieme per quanto mi riguarda.

So come sono fatta e come sto. Mi hai anche detto che sono finta e lo faccio per il gioco.

Io ad oggi non voglio più stare con te, non voglio più farmi del male e farlo a te. Ti chiedo di coltivare le amicizie che hai perché io con te non ci voglio più stare e non voglio farmi levare il sorriso da nessun uomo. Gli abbracci, se li vuoi, ci saranno sempre.

Se sono stata male con te? All’inizio mai, felicissima! Pensavo di aver trovato l’amore tipo quello dei film. Tipo Romeo e Giulietta o il Titanic. Non mi lascerò mai più andare con nessun uomo, rimango single a vita, sto meglio. E’ talmente forte quello che c’è tra noi che mi fa stare male, non sto bene. Speravo che in puntata avessi più rispetto ed invece non l’hai fatto. Tu mi hai dato due schiaffetti, non erano forti ma me li hai dati e mi sento mancata di rispetto.