Dopo le prime settimane di indiscrezioni, spuntano fuori due nomi bomba come possibili opinionisti del Grande Fratello Vip: Asia Argento e Morgan, l’ex coppia più discussa della televisione italiana.

Opinionisti Grande Fratello Vip: Asia Argento e Morgan da Signorini?

Il croccantissimo scoop arriva dai colleghi di Dagospia: “Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear”, si legge.

Poi Ivan Rota prosegue e sgancia la bomba parlando di Asia e Morgan:

I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan. Tra i concorrenti si fa persino il nome di Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Il presunto cast di concorrenti del GF Vip Alvaro Vitali Antonino Spinalbese Antonio Razzi Antonella Fiordelisi Asia Gianese Evelina Sgarbi Gigliola Cinquetti Max Felicitas Pamela Prati Patrizia Groppelli Vera Gemma e Jeda Fidal (unico concorrente)