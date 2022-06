La settima edizione del Grande Fratello Vip riaprirà i battenti il prossimo 19 settembre in prime time sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini al timone.

Spuntano 15 nomi verso il Grande Fratello Vip

In queste ore, sono spuntati fuori alcuni nomi che potrebbero entrare a far parte del cast della nuova edizione del GF Vip ma tre di loro hanno già smentito (non direttamente ma tramite alcuni canali social) la loro partecipazione.

Le colleghe di Isa&Chia hanno fatto la lista di tutti i nomi emersi:

Tra questi 14, tre di loro sono già stati smentiti. The pipol tv, infatti, ha etichettato come “fake news” la possibilità di vedere Manuela Arcuri dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Lo stesso portale ha smentito pure la partecipazione di Federico Fashion Style (“Era con un piede nella Casa ma secondo gli ultimi rumor l’hair stylist si troverebbe presto senza una trasmissione”).

Anche Brenda Asnicar ha smentito su Twitter questa indiscrezione: “Ciao! Non c’è GF Vip nel mio schedule at the momenttt”.

Ricapitolando, i nomi che potrebbero fare il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip sarebbero 11 e non 14, rivediamoli: