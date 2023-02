Manca circa un mese alla fine di questo interminabile GF Vip 7, ed i Vipponi iniziano a fantasticare su come potrebbe essere il loro primo incontro fuori dalla spiatissima Casa del GF Vip. Luca Onestini ed Ivana Mrazova hanno già vissuto questa esperienza e nelle passate ore hanno voluto deliziare i loro compagni con il racconto del loro primo incontro fuori dalla Casa.

Tra i Vipponi che hanno ascoltato con piacere e curiosità il racconto di Ivana e Onestini ci sono soprattutto alcune coppie della Casa, ovvero gli Incorvassi e gli Oriele. A prendere la parola è stato Luca:

Io mi ricordo la prima cena che abbiamo fatto da soli, che io non la capivo. Perchè dico, siamo stati tre mesi in una Casa insieme e lei era tesa! Aveva paura che ci potessimo annoiare perchè era la prima volta che stavamo da soli. Poi però lì siamo morti dalle risate!

La Mrazova ha confermato la tensione iniziale ed ha proseguito:

Anche Micol ha compreso il discorso di Ivana: “E’ un imbarazzo carino!”. L’ex di Onestini ha poi svelato qual è stato il momento che le è rimasto impresso della loro conoscenza al GF Vip:

L’ho sognato, poi la mattina sono andata, lui era fuori in giardino a bere il caffè, ti sei girato e mi hai guardato in una maniera che io non lo so. La finale ci hanno fatto la clip romantica e ho detto che lo vedevo come un fratello…