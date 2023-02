Quella tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, è una delle amicizie più belle, inedite e durature nate sotto i riflettori. Non è un caso che per loro sia stato coniato l’appellativo di Oneston, a dimostrazione di un rapporto duraturo. Nella seconda edizione del GF Vip hanno rappresentato un duo amatissimo dal pubblico da casa.

L’amicizia speciale tra Raffaello Tonon e Luca Onestini

Ma come è nata l’amicizia tra Raffaello Tonon e Luca Onestini e quando il loro legame è diventato davvero forte e importante? L’opinionista lo ha raccontato nel corso di una intervista a Casa Chi dello scorso novembre.

Tonon era entrato in corsa nel reality GF Vip che vedeva già protagonista Onestini, appena mollato da Soleil Sorge ed ancora in crisi. Raffaello era al corrente di tutto ciò che era accaduto fuori, ma per contratto non avrebbe mai potuto spifferare al Vippone ciò che stava accadendo. Ecco cosa ha raccontato a Casa Chi, ricordando quei momenti:

Lui una sera stava parlando con Bossari sulla penisola della cucina e io stavo sciacquando dei piatti perché avevamo mangiato. Ricordo che io avevo firmato da contratto due pagine, aggiuntive al contratto solito, nelle quali c’erano delle penali qualora io avessi solo minimamente accennato a qualcosa che avessi potuto sapere dato che ero fuori da un mese. Io sapevo com’erano andate le cose ben bene perché le avevo viste in tv. Luca è una persona genuina, vera, buona, anche in quella relazione lui credeva e ancora si stava riprendendo quando io sono entrato in Casa.

Tonon ha proseguito nel suo racconto:

Faceva delle considerazioni, io che sapevo delle cose, che poi lui è venuto a sapere una volta che è uscito fuori dal reality, mi sono girato verso di lui, mi sono morso la lingua perché ho pensato alle penali che avrei dovuto pagare, l’ho guardato fisso negli occhi. Lui che è una persona anche molto intelligente ha capito che io mi stavo rivolgendo a qualcosa che sapevo e non potevo dire. Dalla mattina dopo, anche se io ero l’ultimo arrivato, ero la prima persona della quale si poteva fidare veramente. E tutto è partito così, dalla fiducia.

Da allora – era il 2017 – la loro amicizia non si è mai interrotta. Qualcuno ha insinuato che tra i due potesse esserci persino qualcosa in più di una amicizia ed interpellato dallo stesso Alfonso Signorini (all’epoca opinionista) se per caso Tonon fosse innamorato di Onestini, l’allora Vippone aveva precisato:

Assolutamente, io sono innamorato della purezza, è una persona che stimo a tal punto per le caratteristiche umane da non poterne fare a meno, non si tratta di caratteristiche sessuali o estetiche. Mi attira molto perché prima canticchia “Batti le mani, schiocca le dita“, poi lo ritrovi in giardino con lo sguardo perso nel vuoto e non ti dice che sta male per non appesantirsi, lui è un puro.