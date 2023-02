Nella Casa del GF Vip, San Valentino è arrivato in anticipo ma i risvolti non sono stati positivi, almeno per una coppia. Stiamo parlando di Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex fidanzati che si sono ritrovati proprio nella Casa che fu in passato galeotta. L’ex coppia nelle passate ore si è confrontata ma il finale non è stato quello sperato.

Il confronto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

In tanti confidano nel ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, ma a quanto pare il ricongiungimento della coppia appare sempre più distante. Il bacio tra Ivana e Andrea, dato per gioco, ha lasciato il segno in Luca. Onestini aveva ammesso di aver trovato cambiata la sua ex fidanzata.

Durante il recente confronto, il Vippone ha avuto modo di fare chiarezza sulle sue parole:

O sei cambiata o non ho capito niente di te. Ma non che hai fatto o non hai fatto, e che se me l’avessero chiesto avrei detto “impossibile”, non è che bacia una casa. Se me l’avessero chiesto io non avrei mai pensato che tu facessi queste cose.

Onestini ha quindi invitato la sua ex a non restarci male, alla luce delle sue stesse azioni. Ivana, di contro, ha spiegato come tra loro ci siano ancora delle cose irrisolte:

“Non è un insulto eh?”, ha precisato Onestini. A quel punto è intervenuta Ivana:

Non parlarmi in questo modo, Luca, perché mi fai innervosire. Perchè tu quando inizi… non andare via! Quando inizi a parlare ti metti con questa arroganza. Ti dico che sicuramente ci sono delle cose irrisolte. Da parte mia, può essere! Tu sei apposto. Me le devo risolvere da sola, va benissimo.

Luca è apparso interdetto alle parole dell’ex fidanzata, chiosando:

Non capisco di cosa parli. Cose irrisolte tra me e te? Cosa devi risolvere? Sai chi dovrai ringraziare? Se è andata così, dovrai ringraziare solo te stessa. Hai rovinato totalmente quello che c’era, delusione totale!

Riusciranno mai a trovare un punto di incontro?