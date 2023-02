Il Grande Fratello Vip ha acceso gli animi con il gioco di San Valentino. Ivana Mrazova ha dovuto baciare Andrea Maestrelli scatenando la gelosia di Luca Onestini che ha attaccato la ex fidanzata dopo essersi rifiutato, a sua volta, di baciare Nicole Murgia.

“Bravi, belli e bravi, belli e bravi”, ha applaudito Luca Onestini inizialmente. Di seguito, l’ex tronista si è confrontato con la sua ex fidanzata e non è stato esattamente clemente.

Ivana, senza mezze misure, ha cercato di rimetterlo in riga:

Quando abbiamo fatto il primo Gf io avevo una frequentazione, se ora avessi una frequentazione fuori non bacerei nessuno, ma visto che sono single e non ce l’ho non mi sembra un problema un bacio a stampo. Posso capire che ti abbia dato fastidio. Ti dà fastidio che tu mi abbia visto baciare, punto. Non puoi dire che Ivana è cambiata. Non fare così per favore.

Può essere? Non devi avere aspettative. Allora? Non è che mi sono messa davanti a te a baciare un altro uomo. Era un gioco. Ero anche contenta che ho preso Andrea che era uno dei pochi che non sta qui in coppia così non facevo casini…

Tu hai scelto di non baciare Murgia e io scelto di baciare Andrea. E quindi? Non ci sono problemi. – riportano le colleghe di IsaeChia – Luca non è che mi sono messa a limonare con un’altra persona, a provocarti. Era un gioco, si sono baciati anche fra le coppie. Sarà stato il fatto che era la prima volta che mi hai visto che mi sono baciata con un’altra persona e ti ha dato fastidio.

Luca Onestini ha continuato:

Problemi non ce ne sono. Ma se mi avessero chiesto prima lei bacerebbe un’altra persona, secondo me per come la conosco io, no. Punto. Avevo una visione diversa. Se mi chiedi se mi ha dato fastidio il bacio ti direi di no. Io non mi aspetto niente.

Ma se mi avessero chiesto prima ti aspetti che Ivana baci una persona nella Casa io avrei detto no, non credo lo farebbe mai. Tu hai detto “Luca da quando sei qua sei diverso”, in realtà quella che è cambiata sei tu. Io non ti ho mai visto baciarti a cavolo. Nemmeno quando eravamo qua ti ho vista baciarti con nessuno. Avevo io una versione diversa.

Un bacio di 40 secondi. Non mi è piaciuto che tu tiri fuori robe vecchie. Non stavamo neanche più insieme. Non è un insulto, né un attacco. Avevo io un’immagine diversa. Io ho scelto davanti a te, io non mi sono mai baciato con nessuno qua. Tu alla prima occasione ti sei baciata con chi capitava. E’ oggettivo. E’ la verità. Io ho fatto una cosa e tu hai fatto il contrario. E’ inutile che parliamo. Mi hai stancato!