Anche ieri sera Battiti Live ha incendiato la Puglia e il web in diretta streaming. Tommaso Zorzi, presente per sostenere il fidanzato Tommaso Stanzani, si è scontrato con omofobo, riprendendo involontariamente le sue parole.

Tommaso Zorzi e Stanzani “vittime” di una frase omofoba

Tommaso Zorzi stava riprendendo il suo fidanzato alle prese con una coreografia improvvisata nel backstage del programma condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Come ben sapete, Stanzani fa parte del corpo di ballo di Battiti Live. Durante il balletto per gli amici del web, in sottofondo qualcuno ha detto una orrenda frase omofoba che Zorzi inizialmente non ha sentito.

Dopo aver pubblicato il video su Instagram, i fan glielo hanno fatto notare, nonostante qualcuno invitasse gli altri a cancellare ogni traccia per non rovinare la serata ai ragazzi.

Apprezzo l’attenzione dei fan ma l’omofobia va sempre denunciata ad alta voce e non bisogna mai mettere la testa sotto la sabbia.

Tommaso Zorzi ha le spalle larghe e sa perfettamente come affrontare situazioni di questo tipo. Ed infatti la replica non si è fatta attendere ed è stata perfetta, ecco a seguire.

PHOTO | Tommaso parla della frase omofoba su Instagram https://t.co/yP8FmeLo1N pic.twitter.com/uYmbwYyHO8 — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) June 27, 2021