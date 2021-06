Tommaso Stanzani dopo Amici 20 ha preso la maturità per poi ributtarsi sul lavoro. Ed infatti il ballerino fa parte del corpo di ballo di Battiti Live andato in onda ieri su TeleNorba in attesa di vederlo su Italia1 da luglio.

Tommaso Stanzani parla del suo futuro con la danza

E mentre il fidanzato Tommaso Zorzi è arrivato ieri in Puglia per passare del tempo con lui, il giovane Stanzani intervistato tra le pagine del settimanale Voi ha parlato della sua carriera in evoluzione:

La danza per me è uno strumento di comunicazione. Quando ballo trasmetto un messaggio che, spero, arrivi al pubblico. Guai se non riuscissi a trasmettere nulla. In questo momento niente mi fa stare male. Sono una persona molto positiva e serena. Faccio quello che mi piace e che mi fa stare bene. Anche se ballo da tre anni soltanto amo la danza da tanto tempo. In questi tre anni ho lavorato sodo.

Nonostante i pochi anni di danza, il talento di Tommaso Stanzani è impressionante.

Al momento il ballerino di Amici 20 si sta godendo il relax meritato insieme al fidanzato Tommaso Zorzi in una bellissima masseria ad Otranto.