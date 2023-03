Pagine social ed esperti di gossip (da Deianira Marzano ad Amedeo Venza), nelle ultime ore hanno concentrato la loro attenzione su una serie di video con protagonista Edoardo Donnamaria e che, anche a mio dire, non dovrebbero passare in sordina. Se fossi io a dover prendere una decisione sul concorrente in questione, probabilmente avrei optato già da tempo per la sua squalifica per via di alcuni suoi discutibili comportamenti ed interventi. Ma cosa sta accadendo adesso nella Casa tra lui e Antonella Fiordelisi?

Donnamaria, comportamenti con Antonella “oltre il lecito”

Per rispondere a questa domanda sarebbe sufficiente dare uno sguardo ai numerosi video postati online, nei quali Donnamaria fatica ad allontanarsi da Antonella. Tanto poteva apparire tossica la loro relazione, quanto adesso la loro lontananza, se non addirittura di più.

Ne emergono immagini che lasciano spesso interdetti, con il volto di Forum che cerca a tutti i costi un contatto fisico, spesso anche contro la volontà di Antonella e nonostante i suoi continui (secondo alcuni utenti poco convincenti) ‘no’.

Ma indipendentemente dalla veemenza della ragazza nel dire ‘no’ agli avvicinamenti di Edoardo, il significato resta sempre uno: NO.

E mentre Deianira Marzano ha sottolineato nelle sue Stories le numerose segnalazioni che le sono giunte, Amedeo Venza si domanda cosa la produzione stia ancora aspettando prima di decidere per la sua squalifica.

Nel frattempo sui social circolano i video di alcuni comportamenti di Edoardo. In tanti utenti hanno evidenziato come si sia ormai andati ben oltre il lecito. E c’è chi invece continua a confidare in un richiamo da parte degli autori: voi cosa ne pensate?

