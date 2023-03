Attilio Romita, intervistato dai bravi colleghi di SuperGuidaTv, ha svelato un retroscena in merito ad Edoardo Donnamaria, attuale concorrente (molto discusso) del Grande Fratello Vip.

Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in Casa, ha detto delle frasi come: “io sono andato a letto con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori”.

A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto.