Negli ultimi giorni non sono mancati i ricordi, gli aneddoti e i retroscena sulla vita privata e professionale di Maurizio Costanzo, scomparso la scorsa settimana a 84 anni. Un addio inaspettato e improvviso, che ha scosso il mondo della televisione e del giornalismo italiani. Ancora oggi si fa fatica a pensare di non poter più leggere o ascoltare i commenti critici, ma molto spesso azzeccati di Costanzo sui vari personaggi del piccolo schermo, comprese le sue analisi sui protagonisti del GF Vip.

Tra chi custodisce un retroscena legato proprio a Maurizio Costanzo, c’è anche l’ex Vippone, Attilio Romita. Il giornalista è stato recentemente protagonista del GF Vip ma la sua esperienza non è stata fortunatissima, dal momento che ha messo a dura prova il suo rapporto con la compagna Mimma, che ora sta cercando faticosamente di recuperare.

Durante la permanenza in Casa di Attilio Romita è stato autore di una serie di scivoloni che hanno fatto molto discutere. A tal proposito, anche Costanzo avrebbe avuto qualcosa da ridire.

A raccontarlo tra le righe è stato lo stesso ex Vippone in una recente intervista a SuperGuidaTv, durante la quale ha svelato anche un aneddoto sul giornalista scomparso:

L’ho conosciuto molti anni fa per un’intervista. Due giorni dopo che sono uscito dalla casa, Sonia mi ha detto che parlando con Maurizio Costanzo del Grande Fratello Vip, lui ha raccontato che aveva seguito il mio percorso e che non si sarebbe mai immaginato che l’avrei fatto con tanta leggerezza. Ad un certo punto Costanzo le ha detto “Facciamo così, mandategli un aereo lo pago io”. Pensa che emozione sarebbe stata per me.