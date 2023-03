Amici 22, cosa ha detto Maria De Filippi tornando in studio dopo la morte di Costanzo: “Mi hanno insegnato che…”

Le registrazioni di Amici 22 riprendono dopo una breve pausa dovuta alla scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, il marito di Maria De Filippi morto lo scorso 24 febbraio.

Cosa ha detto Maria De Filippi nello studio di Amici 22

La conduttrice è tornata al lavoro per registrare l’ultima puntata del talent show, che andrà in onda il 12 marzo con questa nuova registrazione (domenica 5 verrà trasmessa l’ultima puntata lasciata in “sospeso”).

Prima di iniziare la registrazione di Amici 22, Maria avrebbe chiesto al pubblico presente in studio di rispettare il momento delicato che sta attraversando, e di limitarsi ad applaudire piuttosto che urlare al suo ingresso.

“All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale. Non lo stiamo dicendo noi, è stato appena detto dalla produzione”, ha precisato la pagina Amici News.

Le registrazioni del talent erano state interrotte a metà febbraio e la programmazione era stata sospesa per poco più di una settimana a seguito della scomparsa di Costanzo.

Dopo l’appuntamento del 5 marzo, riprenderà anche il daytime di Amici a partire da lunedì 6 marzo.

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ha detto la De Filippi, tornando presso gli studi Elios di via Tiburtina.