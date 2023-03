Amici 22, registrazione: Maria De Filippi torna dopo la morte di Costanzo, la richiesta al pubblico in studio

E’ trascorsa una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo e solo oggi Maria De Filippi si accinge a fare ritorno in uno studio televisivo in vista della registrazione di Amici 22. Nel primo pomeriggio di oggi 3 marzo si sta registrando la nuova puntata che però andrà in onda domenica 12 marzo.

Amici 22, registrazione: la richiesta della produzione su Maria De Filippi

In occasione del ritorno di Maria De Filippi, dopo la grave perdita che l’ha colpita nei giorni scorsi, la produzione di Amici 22 avrebbe avanzato una richiesta ben precisa al pubblico presente in studio.

Nel dettaglio, come riportano le pagine social Amici News e Gossip Tv, il pubblico è chiamato ad un saluto sobrio all’ingresso di Maria nello studio del talent. Una richiesta che ha il sapore della sobrietà, tipica della conduttrice.

“All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale. Non lo stiamo dicendo noi, è stato appena detto dalla produzione”, ha precisato la pagina Amici News.

All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 3, 2023

“E’ stato chiesto espressamente al pubblico di non esultare all’ingresso di Maria, ma di applaudire soltanto”, ha ribadito anche la pagina Twitter di Gossip tv.