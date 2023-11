Il Grande Fratello è giunto alla sua diciannovesima puntata, in onda stasera 13 novembre nella prima serata di Canale 5. Come sempre ci sarà alla conduzione Alfonso Signorini, ma ritroveremo anche Cesara Buonamici nel ruolo di unica opinionista dell’edizione. In studio anche Rebecca Staffelli che farà voce al popolo social. Ma cosa accadrà, nel dettaglio, durante la serata odierna?

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata del 13 novembre

Al centro della puntata del Grande Fratello di oggi 13 novembre, il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il primo sarebbe diviso tra l’amore per la fidanzata Greta Rossetti, che lo attende a casa, e l’interesse che nella Casa del GF avrebbe dimostrato di avere nei suoi confronti Anita Olivieri. Stasera però, spazio a Perla, sua ex, protagonista di un imperdibile incontro che potrebbe trasformarsi in qualcosa di imperdibile.

Grande attesa anche per il verdetto del televoto: un concorrente tra Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper è a rischio eliminazione. Scopriremo chi dei tre dovrà abbandonare definitivamente il reality in questa diciannovesima puntata.

Inoltre, durante la serata non mancherà l’angolo delle sorprese. Questa sera toccherà a Giampiero Mughini, il quale avrà modo di incontrare la moglie Michela insieme ai due adorati cagnolini BB e Clint.