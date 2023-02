C’è un nuovo concorrente al GF Vip in attesa delle presentazioni ufficiali? Mentre i Vipponi, ormai, si saranno abituati alla sua presenza ‘silenziosa’ nella Casa, i telespettatori continuano a segnalare con vari video la presenza di un topo (o forse più di uno) nella spiatissima dimora di Cinecittà.

Il “nuovo concorrente”, come viene definito dalle superstar di Twitter, sarebbe proprio il simpatico roditore che ormai da settimane scorrazza indisturbato nascondendosi tra i divani della Casa del GF Vip.

Sui social ovviamente ci si domanda come mai il Grande Fratello non sia ancora intervenuto con un comunicato ufficiale nel quale invita i Vipponi ad una maggiore pulizia, ma forse, a questo punto, sarebbe opportuna una vera e propria disinfestazione.

Non è la prima volta che compare un topo a favore di telecamera, soprattutto in questa edizione del reality. Intanto però su Twitter si scherza e tra una foto ed un video c’è chi parla di “nuovo concorrente”, sottolineando la disinvoltura dei Vipponi rispetto alla sua presenza.

Ogni anno in questa casa salta fuori un topo, ma anzitutto pulire? Fare un bel comunicato dove tutti devono pulire casa per l’elevata sporcizia? Così li sputtanare in diretta TV? Facendo i nomi di quelli che non vedo mai con lo straccio in mano? E poi un cesso in 20 #gfvip https://t.co/pltTle2Qyc

— MsWatzon🎤 (@Mswatzon1) February 5, 2023