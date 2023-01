Notte movimentata – ed a quanto pare affollata – nella Casa del GF Vip, a causa di alcune presenze indesiderate. Non parliamo di fantasmi (che a quanto pare non sono mancati nelle precedenti edizioni), bensì di topi. Anche loro spesso protagonisti nel reality, stanno facendo letteralmente terrorizzare Andrea Maestrelli.

Topi al GF Vip: le reazioni di Antonino, Andrea e Nikita

Durante la notte Andrea ed Antonino si sono ritrovati in cucina dove a quanto pare non erano da soli. In sottofondo, infatti, il rumore di presunti topi nel controsoffitto.

La presenza degli animaletti ha letteralmente spiazzato Andrea che, sotto lo sguardo divertito di Antonino (che nel frattempo faceva uno spuntino notturno), cercava soluzioni possibili per sbarazzarsi dei roditori presenti in Casa.

Ad intervenire è stato proprio Spinalbese che, armato di scopa, ha tentato di dare dei colpi al soffitto sperando di far spaventare i topi. Il solo ad impaurirsi però è stato Andrea che ha esclamato: “Ho paura!”, invitando l’amico a smetterla, “O dobbiamo scappare di notte!”.

A prenderla diversamente sarebbe stata invece Nikita, che addirittura vorrebbe adottare un piccolo topino ed accoglierlo come parte attiva della Casa del GF Vip. Ovviamente la produzione è intervenuta, ma per il momento solo con la consueta censura.

IN CHE SENSO CI SONO I TOPI SQUIT SQUIT SQUIT SQUIT SQUIT ???#gfvippic.twitter.com/UIc4m6U7R3 — Roberta || -4 🏆💛💙 (@roberta5995) January 25, 2023

Dicono che in casa ci sono i topi perché sentono rumori dietro le pareti. Nikita già pensa di fare pet therapy, preparare la cuccia con copertina morbida e dare il formaggio 😆 Andrea inorridito.#gfvip #nikiters #denzzzers — MangelaVilo (@MangelaVilo) January 25, 2023