Nuovi naufraghi Isola dei Famosi 2023: dopo le coppie vincenti dello scorso anno, il team di Ilary Blasi punta nuovamente alla gara a due concorrenti e spuntano delle famose gemelle.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2023: due famose gemelle verso l’Honduras

“Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia. Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu”, si legge sulle chicche di gossip di Chi Magazine.

Tra gli altri nomi pronti per l’Honduras ci sarebbero anche: Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Luca Di Carlo, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery e Marco Predolin.

La lista aggiornata:

Pamela Camassa Cristina Scuccia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Luca Di Carlo Nathaly Caldonazzo Corinne Clery Marco Predolin Serena e Elga Enardu

Nuovo Inviato: i due possibili nomi

Uno tra Paolo Ciavarro e Alvin potrebbe averla vinta per il ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi 17. E mentre per il secondo sarebbe una riconferma, il cognato di Micol Incorvaia è un nome nuovo da quelle parti.

Personalmente faccio il tifo per Paolo in quanto, essendo controcorrente per natura, non ho mai apprezzato Alvin al 100% (devo dirvi la verità).

Sui social, invece, il nome di Alvin è una sorta di “istituzione” ma io punto alla bocca di aria fresca.

Voi cosa ne pensate?