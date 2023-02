Inviato Isola dei Famosi 2023: i due possibili nomi per il ruolo in Honduras

Inviato Isola dei Famosi 2023: chi sarà? Mentre emergono i primi nomi dei concorrenti, si fa spazio anche il possibile commentatore a bordo campo che ci parlerà, in diretta dall’Honduras, delle croccanti gesta dei naufraghi arruolati dal reality show.

Inviato Isola dei Famosi 2023: i due possibili nomi

Uno tra Paolo Ciavarro e Alvin potrebbe averla vinta per il ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi 17. E mentre per il secondo sarebbe una riconferma, il cognato di Micol Incorvaia è un nome nuovo da quelle parti.

Personalmente faccio il tifo per Paolo in quanto, essendo controcorrente per natura, non ho mai apprezzato Alvin al 100% (devo dirvi la verità).

Sui social, invece, il nome di Alvin è una sorta di “istituzione” ma io punto alla bocca di aria fresca.

Voi cosa ne pensate?

Il probabile cast

Pamela Camassa Cristina Scuccia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Luca Di Carlo Nathaly Caldonazzo Corinne Clery Marco Predolin

Focus sul reality show

Nome bomba verso l’Isola dei Famosi 2023, spuntano le prime due concorrenti ufficiali ed una coppia https://t.co/iVNkavaa0z#isola — BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 20, 2023