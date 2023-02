Si arricchisce di nuovi naufraghi il cast di concorrenti della 17esima edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Dopo il nome di Pamela Camassa, in Honduras potrebbe sbarcare anche Cristina Scuccia (e non solo). Grazie a TVBlog, emergono nuove croccanti indiscrezioni.

Siamo in grado di svelarvi poi anche il nome di un altro concorrente dell’edizione numero 17 dell’ Isola, si tratta di Cristina Scuccia, che tutti ricordano come vincitrice di The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, allora nelle vesti di suora.

Cristina poi abbiamo scoperto qualche tempo fa che ha abbandonato l’abito monacale ed ora vive in Spagna e fa la cameriera. Cristina Scuccia sarà dunque fra i concorrenti della nuova serie dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5 nei lunedì dal prossimo 17 di aprile.