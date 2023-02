Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2023, ecco il primo nome ufficiale

Al termine del Grande Fratello Vip si apriranno i battenti della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Tra indiscrezioni e soffiate, TvBlog sgancia il primo nome ufficiale della naufraga che sarebbe pronta a sbarcare in Honduras.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2023, primo nome ufficiale

Dunque, la prima naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento. Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi. La partecipazione allora fu particolarmente fortunata, considerando che la Camassa vinse quell’unica edizione Vip di Amici.

Cosa ne pensate?

Quando inizia il reality show?

Come anticipato da TvBlog, gli opinionisti della nuova edizione dell’Isola dovrebbero essere ormai confermati: Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Ma passiamo ora alla data di partenza.

Ecco cosa di legge sul noto portale televisivo:

Quando inizierà l’ Isola dei famosi 2023? Erano circolate in rete più date, ma pare davvero che il dipartimento palinsesti di Mediaset abbia preso una decisione definitiva in proposito. La prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 andrà in onda lunedì 17 aprile 2023 e non lunedì 10 aprile come scritto da varie parti. La motivazione della data di partenza fissata al 17 aprile è presto detta, il 10 aprile è il lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta, quindi si immagina che la platea televisiva sarà bassa. Per questo motivo si è deciso di far partire il programma sette giorni dopo.

In merito alle puntate del programma, queste saranno dieci in totale e per il momento non è previsto il doppio appuntamento settimanale ma solo la messa in onda al lunedì sera su Canale 5.