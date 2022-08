Tutto pronto (o quasi) per la settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza tra meno di un mese (salvo imprevisti dovrebbe andare in onda dal prossimo 19 settembre 2022).

Patrizia Groppelli al Grande Fratello Vip?

Alberto Dandolo, tramite una flash news rilasciata su Dagospia, ci mette nero su bianco un nome che era già stato tirato in ballo in questi mesi (poi sparito dai radar):

Dandolo flash – Patrizia Groppelli fu D’Asburgo sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip – la vivace opinionista tv, compagna del direttore di Libero, Alessandro Sallusti, dalle poltrone in ecopelle degli studi del Biscione traslocherà tra qualche giorno sui divanetti della casa di Cinecittà…

Dimenticatevi le varie Contesse e cantanti liriche… secondo me la Groppelli sarà la concorrente in grado di attirare le antipatie del pubblico ancor prima di mettere piede nella Casa.

Concorrenti GF Vip: il presunto cast

Non è da escludere che si possa parlare anche di un’altra tematica lasciando trapelare l’ipotesi di un concorrente transgender. Chi potrebbe entrare in Casa? Da qui sono prontamente scattate alcune ipotesi più o meno fattibili e la prima potenziale concorrente a venire in mente è Elenoire Ferruzzi. Nella Casa più famosa d’Italia potrebbe entrare anche un/a cuoco/a oppure esperto/a di food. Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. Tra gli altri nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Teresa Langella, Patrizia Groppelli e Brenda Asnicar.