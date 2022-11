Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Per via del Covid, potrebbero essere anticipati tre nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia, così come svela the pipol in esclusiva.

Tre nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta

Clamoroso. Vista l’esigenza dettata dai casi Covid il GF Vip sta pensando di anticipare gli ingressi dei nuovi concorrenti prima di Natale. I nomi nuovi in pole position pronti a varcare la porta rossa sono quelli di: Milena Miconi e Manuela Villa. Manuela, non è nuova nel mondo dei reality, nel 2007 infatti ha partecipato alla quinta edizione de L’isola dei famosi, vincendola con il 75% dei voti. Insieme con loro un volto maschile che romperà gli equilibri della casa.

Il nome di Milena Miconi era già uscito alcuni giorni fa tra le pagine del settimanale Oggi:

Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi.

Per riguarda il volto maschile, invece, potrebbe entrare Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon che si è proposto proprio in questi giorni svelando il suo interesse nei confronti di Micol Incorvaia.