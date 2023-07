Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 8: spuntano i primi sette nomi pronti ad entrare dentro la Casa più spiata d’Italia in partenza – probabilmente – dal prossimo 11 settembre su Canale 5.

Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha sganciato altri due nomi bomba: Giorgia Venturini e Samira Lui. La prima conduce X Style su Canale 5 mentre la seconda è la professoressa de L’Eredità.

“Nuove provinate per il GF Vip. Che Dio che la mandi buona, togli una e ne rimetti cento. Andiamo bene”, scrive Rosica sul suo profilo di Instagram.

Tra gli altri nomi sono emersi anche quello di Silvia Magarre (volto di Primo Appuntamento in onda su Real Time), Justine Mattera e Fiordaliso.

A loro si aggiungono anche le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli.

Niente da fare per Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

Occhi puntati anche su ex corteggiatrici di Uomini e Donne e volti di Ex On The Beach.

Signorini parla della nuova edizione

Alfonso Signorini ha svelato qualche piccola anticipazione sulla prossima edizione che partirà su Canale 5 dal prossimo 11 settembre:

Avremo un’edizione mix tra Vip, che saranno ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social.