Ex coppia del GF Vip chiede al fandom regalo super costoso da 13 mila euro? Lo spiffero di una fan delusa

Da qualche anno a questa parte, le coppie nata nella Casa del GF Vip godono di una fanbase molto ampia e attiva, capace di sostenerle sia dentro il reality che una volta conclusa la loro esperienza televisiva. Tuttavia, alcune fanbase hanno dimostrato di essere spesso mosse da atteggiamenti fin troppo esagerati ed esasperati (ma anche irrispettosi, lasciatemelo dire).

Qui però, l’argomento centrale non è tanto l’atteggiamento delle varie fanbase, né il modo in cui decidono in maniera del tutto arbitraria di supportare i loro beniamini.

Oltre a impegnarsi nel sostenere le coppie nate nel GF Vip, sia con televoti basati su strategie messe a punto che con aerei di supporto pagari alcune migliaia di euro, sono soliti anche organizzare collette per fare dei piccoli regali anche una volta fuori dalla spiatissima Casa di Cinecittà.

Tuttavia, nelle passate ore Deianira Marzano (e dopo anche Amedeo Venza) ha postato una Story contenente la soffiata di una fan delusa appartenente alla fanbase di una ex coppia nata nel GF Vip (non è chiaro a quale edizione si faccia riferimento). Secondo il racconto della fan, la coppia in questione avrebbe chiesto al fandom un regalo particolarmente costoso, ovvero una cucina da 13 mila euro!

Ma in che senso il link della cucina da 13 Mila Euro? pic.twitter.com/WaQzYqb6Qo — Sofia♡ (@sofiaessee) July 18, 2023

La fan delusa, che ha chiesto chiaramente di restare anonima, ha spiegato di esserci rimasta particolarmente male poiché “mi sembravano due ragazzi semplici”.

Chi sarà la coppia bisognosa di una cucina super costosa?