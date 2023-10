Alfonso Signorini risponde ad alcune attente lettrici del settimanale Chi e svela l’ingresso di nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello: ecco cosa ha scritto il conduttore del reality show più spiato d’Italia.

“Seguiamo il Grande Fratello condotto dal nostro amatissimo direttore Alfonso Signorini e dalla nostra amata Cesara, bravissima psicologa, e dalla bellissima e simpatica Rebecca”, esordiscono il gruppo di lettrici.

Poi continuano:

Noi siamo fan di Beatrice Luzzi, una donna colta, poco affettuosa con chi la critica. Alcuni pessimi ragazzotti e ragazzotte formano i gruppi per offendere lei, una signora di 52 anni, con offese terribili e non accettabili, come quelle di Massimiliano Varrese, un uomo quasi cinquantenne che si permette di esprimersi con una cattiveria disumana.

Lui sarebbe da squalifica, ma nessuno lo riprende e per questo siamo basite.