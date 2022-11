Ancora news dalla Casa del Grande Fratello Vip 7. Durante l’ultimo appuntamento di Casa Pipol, sono emersi due nuovi possibili concorrenti verso l’ingresso.

A quanto pare potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip Eugenio Colombo, ex tronista e deejay da poco single dopo dieci anni di amore con Francesca Del Taglia e due figli (Brando e Zeno).

Ma non finisce qui.

Sempre da Uomini e Donne, così come ha svelato Samara Tramontana, potrebbe entrare “una dama del trono over”.

Parpiglia, invece, ha raccontato cosa accadrà con il doppio appuntamento e la puntata natalizia:

Vi do una notizia, se negli altri anni il GF vip ha tenuto compagnia durante la puntata natalizia, quest’anno andrà in onda il 26 di dicembre, a Santo Stefano. Tra poco inizierà il nuovo ciclo con una puntata a settimana e poi tornerà il 2 gennaio. Avete visto che Bellavia vuole rientrare? Da ora sarà ospite fisso insieme agli eliminati nonostante sia andato via dal GF Vip ma sarà ospite. Lui vuole fare la quarantena perché vuole andare a trovare Pamela ma la risposta, al momento è no.