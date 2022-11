Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati oppure no? Amedeo Venza interviene a Casa Pipol e svela come stanno le cose dopo l’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip.

Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati? Ecco la verità

Manuela e Luciano si sono lasciati un mesetto fa. E’ stata lei a decidere di chiedere la storia. Questa estate hanno avuto una mezza rottura, lui è venuto in Puglia a farle una sorpresa e si sono riappacificati… ma quando il vaso si rompe.

Venza svela per quale motivo sarebbe finita:

Sì è rotto perché Luciano ha intrapreso questa nuova avventura a Roma per fare l’accademia di recitazione. Lei voleva seguirlo ma non aveva le possibilità giuste per poter affrontare tutto questo periodo di spostamento da Napoli a Roma. A livello economico non era fattibile e quindi Luciano è andato a Roma da solo tranquillizzandola. Lei vive tra Brindisi e Napoli perché la casa dove vivono è la casa dei genitori di Luciano. Ti spiego… lei sta sistemando tutto per tornare giù perché vuole andare via e dimenticare la storia con Luciano che la fa stare male. La famiglia di Luciano l’ha pregata di rimanere perché le vogliono molto bene e le hanno detto che può restare tutto il tempo che vuole. L’ha lasciato lei con un videomessaggio facendo una raccolta di tutte le loro foto, è molto poetica.

Quando lui è andato via non c’è stato modo di rivedersi e non c’erano più i presupposti per continuare questa storia. Loro non si sono più visti da quando si sono lasciati.

Manuela pronta per il GF Vip?