Davide Silvestri ha radicalmente cambiato strategia di gioco. Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, l’attore è finito in nomination insieme a Raffaella Fico e Amedeo Goria ma l’ha presa con filosofia.

Vi sembrerà strano ma sono felicissimo. Non perché voglio uscire. Sono felice di essere in nomination con loro due. I due che mi hanno nominato. Raffaella e Amedeo. In ogni caso, se rimango, ne ho buttato uno fuori. Con Raffaella non ci parlo perché non mi trovo.

Se non esce la prossima volta la nomino ancora, la nominerò finché non esce. Come lo avevo detto di Andrea, di Samy, adesso lo dico di Raffaella. La prossima sarà Ainett, poi ci sarà Amedeo e poi Francesca. Io ho già deciso dove andrò.