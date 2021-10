Davide Silvestri ha registrato un video particolare prima del GF Vip

Davide Silvestri prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip avrebbe registrato un video per suo cugino Kekko Silvestre, leader dei Modà che da anni lavora con lui producendo birra artigianale.

La cosa dolce di Davide Silvestri è il legame che lo lega a suo cugino Francesco, detto Checco, ovvero Checco dei Modà. – svela Casa Chi così come riportano Isa&Chia – Pensate che Davide prima di entrare nella Casa ha registrato un video, non per il Grande Fratello, ma lo ha lasciato alla sua compagna, e ha detto che qualora non dovesse più avere la forza di andare avanti, di farlo vedere a Checco.

Io il contenuto di questo video non lo conosco però so che esiste e so che potrebbe essere un campanello d’allarme dolce nei confronti del cugino perchè hanno lavorato insieme, lavorano insieme nell’industria del birrificio che hanno in comune.