Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà sono parenti, cugini per l’esattezza. Per quale motivo, allora, i due hanno cognomi che differenziano nella vocale finale? In attesa di ritrovare il primo dentro la Casa del Grande Fratello Vip, sveliamo questo piccolo mistero.

Perché Davide Silvestri e Kekko hanno due cognomi diversi?

Davide Silvestri è cugino di Kekko Silvestre dei Modà ma il cognome è differente: per quale motivo? La risposta alla domanda è più semplice del previsto e si tratta di un errore all’anagrafe durante la trascrizione.

Proprio l’ex attore di soap opera è entrato in affari con il frontman della famosa band producendo birra. Davide Silvestri, infatti, nel 2018 intervistato dal settimanale Nuovo aveva svelato la sua nuova attività di mastro birraio:

Adesso produco un’ambrata e una bionda. Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire. Ognuna porta la firma del ‘governatore’ che sono io, e del cassiere, Kekko, socio nell’impresa. Quando ha assaggiato la birra lui ci ha creduto quanto me.

Dal 13 settembre ritroveremo Davide dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

