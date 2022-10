Nuova concorrente GF Vip 7: chi è? Legata a due ex Vipponi, in arrivo nella Casa

Nello stesso giorno in cui è arrivata la notizia di un nome bomba prossimo concorrente del GF Vip 7, ovvero Eliana Michelazzo, ecco che arriva un’altra indiscrezione. Tra le new entry pronte a varcare la Porta Rossa del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche una star di Instagram con oltre 2 milioni di follower.

Nuova concorrente GF Vip 7 è Oriana Marzoli?

Lei è tale Oriana Marzoli, poco conosciuta in Italia ma, nel caso in cui dovesse trovare davvero un posto al GF Vip pronta a diventare popolare anche nel nostro Paese. A svelare il suo ingresso è stata la pagina Instagram Adoroivipponi, che in merito scrive:

BOOM! Adoroivipponi può svelarvi in ANTEPRIMA che tra le new entry del GfVip7 ci sarà pure Oriana Marzoli! Oriana Marzoli è un’ influencer e “reality star” spagnola e il suo profilo instagram conta oltre 2 milioni di followers; ex fidanzata di Ivan Gonzalez e migliore amica di Elisa De Panicis, Oriana ha già preso parte a numerosi reality, tra Spagna e Cile. Vulcanica e schietta, entrerà nella casa più spiata d’Italia per smuovere le dinamiche… riuscirà a smuovere anche il cuore di qualche vippone?

Come svelato, dunque, la presunta nuova concorrente del GF Vip 7 sarebbe stata fidanzata in passato con lo spagnolo Ivan Gonzalez, concorrente della quarta edizione del GF Vip e amica dell’ex Vippona conosciuta nella quinta edizione del medesimo reality. L’indiscrezione troverà presto conferma?