Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe entrare un nome bomba che non ha mai partecipato ad un reality show anche se conosce bene le “soap opera” nostrane (ed a breve capirete perché).

Stiamo parlando di Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati divenuta famosa per merito del PratiGate e il caso del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone.

La notizia bomba è stata lanciata da Davide Maggio attraverso Twitter. In attesa di conferme, Eliana, proprio di recente, ha lanciato un appello a Pamela tra le pagine di Chi:

Non donerei più la mia fiducia e il mio cuore alle persone sbagliate. Un errore che ho pagato sulla mia pelle. Riavvolgendo il nastro legato al caso Mark Caltagirone, paradossalmente avevo il ruolo di manager di Pamela e ho provato a tutelarla fino a quando è stato possibile. Poi sapete tutti come è andata a finire. Però non scordate una cosa: io come Pamela Prati ho amato un uomo che non esisteva. Per ben nove anni: si chiamava Simone Coppi. Pamela si è liberata di Mark, io di Simone. E questi casi, con prove alla mano, hanno dietro sempre la stessa persona.