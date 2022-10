La sorella di Nikita Pelizon è intervenuta nella giornata di oggi per fare un po’ di chiarezza dopo la pubblicazione di un video da parte del profilo Instagram di Chi Magazine e che immortalerebbe il presunto fidanzato insieme alla Vippona. Un gesto che non sarebbe affatto piaciuto alla sorella della gieffina, Jessica.

La sorella di Nikita al veleno contro il presunto fidanzato

Da tempo si parlava di un fidanzato misterioso di Nikita, anche se la stessa Vippona aveva spiegato che più di un fidanzamento si trattava di una conoscenza recente. Chi ha pubblicato lo scoop: un video che ritrarrebbe la coppia, in momenti felici della loro conoscenza. Si tratta di un filmato romantico realizzato dalla stessa Nikita per l’uomo, Valerio Tremiterra, imprenditore 54enne, che la starebbe aspettando fuori dalla Casa del GF Vip.

La sorella di Nikita tuttavia non avrebbe gradito la scelta di venire allo scoperto in questo modo ed ha deciso di usare l’account della Vippona per mandare un messaggio e dire la sua in merito:

Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane è definita ‘fidanzamento’. Sono la sorella di Nikita Pelizon, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra I’altro trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante mia sorella senza aver ricevuto il suo consenso.

Riferendosi all’imprenditore ha aggiunto:

Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà, comunque quando Nikita uscirà dalla casa verranno sicuramente presi provvedimenti nei confronti di questo individuo per il danno che sta provocando.

Una reazione forte, forse un po’ troppo esagerata, che potrebbe vedere dei risvolti anche nella Casa qualora il GF e Signorini decidessero di comunicarla alla concorrente.