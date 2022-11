Nikita si apre con Onestini e riemerge il passato difficile: “Mi mettevo nel cuscino per non sentire le urla”

Qualcuno ha criticato il suo modo “zen”, in realtà dietro il comportamento di Nikita nella Casa del GF Vip c’è un passato fatto di tanta sofferenza. La Vippona è una delle poche che quando si espone lo fa sempre con estrema pacatezza e tranquillità, ma dietro ai suoi modi c’è tutto un mondo ancora inesplorato, che poco alla volta sta venendo alla luce.

Nikita ed il racconto ad Onestini

La tranquillità e l’educazione usate per esprimersi con gli altri inquilini, hanno fatto dubitare della sincerità di Nikita. In realtà la giovane non ha mai avuto bisogno di offendere o alzare la voce per esprimere ciò che pensa.

Nelle passate ore Nikita si è sfogata con Luca Onestini ed aprendosi con lui ha anche spiegato il motivo dietro a questo suo atteggiamento sempre molto pacato e mai sopra le righe:

Io mi ricordo quando avevo 6 anni che mi mettevo nel cuscino per non sentire le grida dei miei e per due anni ho fatto sta cosa. Non volevo sentire le grida perché litigavano ogni giorno con mia sorella… Tant’è che poi mia sorella quando avevo otto anni se ne andò, aveva 18 anni. Quindi quando sento qualcuno alza il tono e che inizia a urlare, io mi ricordo quella sensazione lì e non voglio sentire, perché non mi piace. Non la considero una cosa costruttiva.

Ecco spiegato, dunque, il suo atteggiamento “zen” e sempre educato anche di fronte agli attacchi dei suoi inquilini.