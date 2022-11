Giulia Provvedi, nel corso di Casa Pipol, parlando dell’amicizia tra George Ciupilan e Nikita Pelizon nata al Grande Fratello Vip, ha attaccato la modella, specie per il modo in cui parla.

Io Nikita non la trovo molto spontanea. Ho visto dei reel su Instagram perché sul web si chiedevano per quale motivo parlasse in questo modo. Ed infatti parlava normale. Mi sembra una copia di Soleil, una emulazione di questa modalità zen. La sua storia mi è piaciuta ma la trovo un po’ calcolatrice. Pure questa storia di Onestini…

Prima il ragazzo che aveva fuori, poi entra Onestini ed ha questo modo di parlare che non è neppure naturale. Mi chiedo se sta facendo un gioco accodandosi alle coppie che si stanno formando nella Casa perché non la trovo molto spontanea.